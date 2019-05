© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kylian Mbappé (20) vuole il Real Madrid ed è già stato vicino al trasferimento al Santiago Bernabeu. Parola di Unai Emery, tecnico dell'Arsenal che ha svelato come l'ex Monaco ha registrato richieste dalla Spagna durante l'esperienza comune al Paris Saint-Germain. "In quel momento tutti abbiamo forzato la situazione. Ho parlato con lui e con suo padre per impedire una partenza dal PSG. Voleva accettare il Real Madrid ma c'era anche l'offerta del Barcellona, sarebbe andato a occhi chiusi. Tutti siamo riusciti a convincerlo sulla bontà del progetto parigino", le sue parole attraverso Cadena SER riportate dalla stampa iberica.