Mbappe saluta il Monaco: "Odiatemi pure, ma io vi amerò per sempre"

Attraverso Twitter, Kylian Mbappe ha voluto salutare i suoi ex tifosi del Monaco: "So che alcuni di voi non capiscono la mia scelta e che saranno arrabbiati. Lo capisco. Potrete essere arrabbiati, odiarmi o insultarmi, ma non potrete mai fermare il mio amore per voi", la sintesi del pensiero del nuovo acquisto del PSG.

À MES AMIS MONÉGASQUES 🇮🇩👍🏽 pic.twitter.com/c33n6Q9adh — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 4, 2017