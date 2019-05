Mbappe via dal PSG? Per i bookmakers potrebbe finire al Newcastle

Kylian Mbappé in Premier League? Tutt'altro che impossibile, perché club come Liverpool, Manchester City e Manchester United potrebbero permettersi di acquistare il talento francese. Secondo i bookmakers, però, un'altra società inglese potrebbe tentare il colpaccio: il Newcastle, in odore di cessione allo sceicco Khalid bin Zayed Al Nahyan, cugino del proprietario dei Citizens. Molti siti di scommesse hanno aperto infatti alla possibilità di puntare su Mbappé prossimo giocatore dei Magpies; una possibilità pagata 20 volte la posta, dietro soltanto al trasferimento al Real Madrid e allo stesso Manchester City. Una permanenza al PSG, invece, non è nemmeno considerata da molti bookmakers.

Nothing much to see here, just Newcastle as third-favourites to sign Kylian Mbappe this summer pic.twitter.com/IhbWsJT5sV

