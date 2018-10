McManaman: "Non pensavo che CR7 potesse lasciare il Real"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Steve McManaman, indimenticata leggenda del calcio inglese e del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Marca delle operazioni più costose nelle ultime sessioni di mercato, dando anche un suggerimento alle merengues: "Tutto è possibile nel calcio. Non credevo che il PSG fosse disposto a pagare tanto per Mbappé, come del resto non credevo nemmeno che Cristiano Ronaldo sarebbe andato via dal Real, ma così è stato. Tra Neymar e Mbappé chi sceglierei? Prenderei il francese, è più giovane, ha 19 anni e penso si possa inserire meglio. È un giocatore più facile da allenare".

Sulla sfida d'andata tra Liverpool e PSG, due avversarie del Napoli in Champions: "Nella sfida di Anfield il Liverpool ha giocato molto meglio, è stato una vera squadra. Il PSG mi ha deluso molto: non correvano per recuperare il pallone quando lo perdevano, emergevano solo le individualità. Sono curioso di vedere come giocheranno a Parigi: in Ligue 1 vincono facilmente, senza problemi, ma quando affronti squadre come Liverpool o Napoli è diverso, bisogna fare di più. Cavani, Mbappé e Neymar sono giocatori fantastici, ma devono aiutare di più la squadra".