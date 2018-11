McManaman: "Solari resterà al Real fino all'avvento di Pochettino"

Steve McManaman non ha dubbi: "Solari resterà sulla panchina del Real Madrid finché non sarà possibile prendere Pochettino". L'ex calciatore merengue, intervistato da beIN Sports, ha così proseguito: "Sarà una stagione dura per il Real. In classifica si trova già molto al di sotto del Barcellona e anche in Champions sembra che non possa fare granché quest'anno".