McManaman: "Vidal e tanti talenti: gran mercato Barça. Meglio del Real"

"Barcellona favorito per vincere la Liga", parola di Steve McManaman. L'ex calciatore di Liverpool, Real Madrid e Manchester City si è espresso così sull'eterno dualismo tra blaugrana e blancos in vista di questa stagione: "Credo che il Barcellona sia la squadra più forte della Liga. Si è rinforzata molto, prendendo buoni giocatori. I blaugrana erano già i favoriti per vincere questo campionato, visto il grande distacco sul Real Madrid dello scorso anno, ma in estate hanno acquisito dal mercato il giusto mix tra esperienza, come Vidal, e talento". Lo riporta As Tv.