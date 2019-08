© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mossa in extremis di Jorge Mendes. Secondo quanto riferito dal Correio da Manha, il super-agente portoghese sarebbe infatti volato in Inghilterra per tentare di trovare un accordo con il Manchester United per Bruno Fernandes. Il centrocampista dello Sporting Lisbona è stato a lungo vicino al Tottenham, un affare poi sfumato. I Red Devils, però, sono sempre stati vigili e Mendes spera di piazzare la zampata a poche ore dalla chiusura del calciomercato inglese.