Menotti sul Real: "A Kiev partita pessima, ha deciso la sorte"

L'ex CT della Nazionale argentina Cesar Luis Menotti ha parlato ai microfoni di Fox Sports Radio della vittoria del Real Madrid nella finale di Champions contro il Liverpool: "Il migliore in campo per il Real è stato la fortuna. I tre gol sono stati casuali, anche la cilena di Bale è arrivata in modo fortunoso. Fino al gol di Benzema la squadra di Zidane stava giocando la sua peggior partita, anche Kroos non era in forma. Ronaldo non aveva toccato un pallone, Benzema appena tre, Marcelo era bloccato. L'infortunio di Salah? Non ci sono responsabilità di Ramos. Karius? Mi ha fatto male vedere il ragazzo ridotto in quello stato. Farsi rubare la palla in quel modo è ridicolo e sul secondo gol di Bale non ha visto la palla e ha abbassato le braccia per non farsi colpire in faccia".