Mercato chiuso, anzi no. Il City cerca l'escamotage per Keylor Navas

© foto di Imago/Image Sport

Mercato chiuso, anzi no. L’infortunio di Claudio Bravo - portiere di Coppa di Pep Guardiola - ha complicato le cose in casa Manchester City. Col cileno fuori almeno sei mesi, e con il solo Ederson a difendere i pali della porta, il club inglese infatti adesso è alla disperata ricerca di un secondo portiere affidabile. Con un problema apparentemente insormontabile: il mercato chiuso. L’unica strada al momento percorribile, come riportato da numerosi media spagnoli, sembra essere quella che porta a Keylor Navas, diventato vice di Courtois al Real Madrid. Ma andiamo con ordine.

Nonostante in Inghilterra il calciomercato sia chiuso ormai da due settimane, il City avrebbe comunque il modo di operare. Se da una parte infatti fino a gennaio i club inglesi non possono registrare alcun giocatore come trasferimento, dall'altra resta comunque la possibilità di prendere giocatori a parametro zero o sfruttare quelle che in Inghilterra sono conosciuti come "acquisti di emergenza".

A prescindere, però, trovare un modo per portare a Manchester uno come Navas è tutt'altro che semplice. In primo luogo perché in Inghilterra la sessione estiva di calciomercato si è già conclusa da un pezzo: quindi bisogna trovare un escamotage. Pensare che il costaricano possa risolvere il suo contratto con i Blancos per avere un ruolo da vice appare chiaramente improbabile. La società di Manchester dovrebbe però a quel punto convincere il Real Madrid a lasciar partire Navas, a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. Al momento, però, il club spagnolo non sembra disposto a cedere il giocatore a una concorrente per l’Europa, né lo stesso Keylor a cambiare squadra per restare portiere in seconda. E in casa City è emergenza.