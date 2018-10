Mertens: "Olanda avversario di qualità, lo ha dimostrato con la Germania"

L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è intervenuto negli studi di 7Gold. Ecco le sue parole: Cosa ne pensa di Yonghong Li? "Un po' il pensiero che ci domandiamo tutti. Una cosa strana che il Milan venga acquistato in così poco tempo e poi lasciato. Ci sono...

Dries Mertens, attaccante del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Olanda: "È un avversario con molta qualità, una squadra veloce e lo ha dimostrato contro la Germania. La Nations League è una competizione divertente; è un periodo impegnativo ma è comunque positivo disputare queste partite. Domani partiamo favoriti, anche se ci sarà turnover".

