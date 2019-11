© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Solo insieme possiamo vincere la Champions, voglio che torni". È la frase, pronunciata in un momento di grande scoramento, che Lionel Messi avrebbe detto a Neymar dopo la clamorosa sconfitta subita a Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions League. Secondo quanto riporta France Football, il fuoriclasse argentino avrebbe così posto le basi per il ritorno del brasiliano a Barcellona; un sogno cullato a lungo dai catalani, che però alla fine non sono riusciti a convincere il Paris Saint-Germain. E per Neymar si prospetterebbe un futuro da leader assoluto, perché Messi avrebbe anche confessato all'ex compagno l'intenzione di lasciare il Barça nel 2021.