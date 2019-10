Messi affonda il Valladolid, Espinar: "Contro di lui non esiste vaccino"

© foto di J.M.Colomo

David Espinar, dirigente del Real Valladolid, ha commentato così a Movistar TV la brutta sconfitta incassata ieri sera dal Barcellona (1-5): "Contro Messi non esiste alcun vaccino, puoi preparare la partita nel migliore dei modi, ma se è ispirato è quasi impossibile fermarlo. Non possiamo dire niente alla nostra squadra, è giusto aspirare sempre al massimo, ma i nostri sogni al Camp Nou sono stati ben presto spazzati via". L'argentino ha realizzato due gol e altrettanti assist, con una vera e propria perla su calcio di punizione.