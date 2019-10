© foto di Image Sport

Lunga intervista concessa da Leo Messi a RAC1. Su Cristiano Ronaldo: "Mi sarebbe piaciuto vederlo ancora al Real Madrid, avrebbe dato un plus alla rivalità e al Clasico". Sul miglior allenatore in carriera: "Credo che Guardiola e Luis Enrique siano molto vicini".

Sul Pallone d'Oro: "Non so se lo vincerò ma non sarebbe una delusione non vincerla. I premi individuali sono un riconoscimento ma non sono mai stati una priorità. Mi dispiacerebbe di più un altr'anno senza vincere la Champions, che è l'obiettivo di tutti".