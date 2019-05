Messi contestato in aeroporto da un gruppo di tifosi del Barcellona

© foto di J.M.Colomo

Il 2019 di Leo Messi, prima della notte di Anfield, era stato assolutamente positivo. Tanto che molti addetti ai lavori lo indicavano già come il favorito numero 1 alla vittoria del Pallone d'Oro, un trofeo che avrebbe sicuramente messo in bacheca qualora il Barcellona avesse conquistato la Champions League. Invece, il clamoroso 4-0 subito ieri rimescola le carte e rispedisce Messi nel girone dei colpevoli. È il destino che attende più o meno tutti i mostri sacri dello sport: vinci e sei osannato, perdi e tutte le responsabilità cadono sulle tue spalle.

Contestazione e ingratitudine - I tifosi, si sa, hanno la memoria corta e spesso sanno essere ingrati. E Messi non è un'eccezione, nonostante un rendimento straordinario e le tante gioie regalate ai sostenitori del Barcellona. Arrivato in aeroporto a Liverpool in leggero ritardo, dopo essersi sottoposto ai controlli antidoping, La Pulce ha dovuto affrontare un gruppo di tifosi ancora delusi e arrabbiati per la cocente eliminazione. Messi è stato preso di mira e ha risposto alle provocazioni, affrontando a muso duro chi lo criticava. Per fortuna, è intervenuto Pepe Costa, membro dell'entourage dell'argentino, per impedire che la situazione degenerasse. Per la cronaca, tanti supporter blaugrana hanno invece incoraggiato il loro numero 10.