Messi: "Cristiano manca al Real e alla Liga. Ci siamo migliorati a vicenda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Fox Sports, Leo Messi ha parlato di Cristiano Ronaldo, suo eterno rivale che però non più affrontare in Spagna: "Quando andò via dissi che perderlo avrebbe danneggiato il Real e si arrabbiarono. Ma sarebbe successo a tutte le squadre, un giocatore come lui manca alla Liga perché i grandi giocatori rendono migliore il torneo: cercavamo di superarci ogni anno e miglioravamo. La sfida tra noi due è stata positivo per entrambi, abbiamo sempre voluto migliorare noi stessi, ha reso la competizione ancora più forte essendo in Spagna, in un campionato molto importante".