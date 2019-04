Messi e altri 5 big del Barça out contro l'Huesca, MD: "Neanche Dio"

"Neanche Dio". Mundo Deportivo gioca con le parole e titola sull'assenza di Lionel Messi (e degli altri cinque big Suarez, Rakitic, Piqué, Sergi Roberto e Busquets) nella sfida di campionato odierna contro il fanalino di coda Huesca. Le attenzioni del Barcellona, d'altronde, sono tutte per il ritorno dei quarti di finale di Champions in programma la prossima settimana contro il Manchester United. Si ripartirà dalla vittoria per 1-0 ottenuta dai catalani a Old Trafford.