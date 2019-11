© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutte le indiscrezioni danno oramai per certa la vittoria del Pallone d'Oro da parte di Leo Messi. La cerimonia è fissata per lunedì a Parigi: evento per il quale il dieci del Barcellona potrebbe avere un accompagnatore d'eccezione. Oltre ai suoi familiari Messi dovrebbe essere accompagnato da Neymar. Il brasiliano del PSG, amico personale di Messi, non è presente nella lista dei 30 finalisti della competizione a differenza del compagno Kylian Mbappe. A riportare la notizia è il Mundo Deportivo.