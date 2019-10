Messi: "Il Barça mi ha offerto un contratto a vita ma ho detto di no"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista concessa a Radio Metro, Lionel Messi ha parlato anche del suo futuro. "E' vero che il Barça mi ha proposto un contratto a vita ma sono stato io a dire di no. Non voglio un contratto che mi possa legare, costringere. Io voglio star bene per rendere al meglio e giocare e continuare a lottare per gli obiettivi. Può essere per tutta la vita ma non per merito del contratto. Però sì, qui resterei per tutta la vita