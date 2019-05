Messi il cannibale. La Pulce punta a vincere tutti i trofei del 2019

© foto di J.M.Colomo

Il 2019 potrebbe essere l'anno migliore della carriera di Leo Messi. A 32 anni, l'argentino dimostra ancora di essere il numero uno al mondo e soprattutto di avere fame di successi. Dopo aver messo in cassaforte la Liga, la Pulce insegue altri trofei: la Champions League, la Copa del Rey, il titolo di capocannoniere del campionato e della massima competizione europea, la Scarpa d'Oro, il Pallone d'Oro, il The Best e soprattutto la Copa America con la maglia della Nazionale. Non sarà semplice, ma gran parte dei riconoscimenti sembrano già essere acquisiti per Messi, che vuole riscattare le ultime stagioni in chiaroscuro e prendersi tutto.