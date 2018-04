Messi: "Il mio futuro? Non so ancora quanti anni giocherò"

© foto di J.M.Colomo

Leo Messi ha concesso un'intervista alla rivista della Federcalcio spagnola. L'argentino parla del suo futuro: "Quanti anni ancora giocherò? Domanda difficile. Non so, ma la voglia di giocare cresce ogni giorno. Ho ancora molte sfide che vorrei vincere collettivamente, più trofei, più gol. Ora sono felice, però non so quando smetterò col calcio. Forse è un po' presto per pensarci, anche se sono consapevole che quel giorno arriverà".