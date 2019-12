© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi, attaccante del Barcellona premiato con il Pallone d'Oro, ha parlato a margine dell'evento in cui ha presentato la sua nuova linea di scarpe Adidas: "Ogni Pallone d'Oro è speciale e diverso dagli altri. Questo è particolare per il momento che sto attraversando a livello personale e calcistico. Lavoro tanto per migliorarmi, giorno dopo giorno, ma voglio continuare a crescere. Mi prendo cura di me stesso e cerco di godermi tutte le esperienze; il segreto più grande è il lavoro e la perseveranza. La Champions? Dobbiamo imparare dagli errori commessi nel passato e concentrarci sul presente. Speriamo di non ricadere negli stessi errori".

Clasico - "Mi aspetto un Real molto forte. È sempre una partita speciale, non importa come ci arriviamo".