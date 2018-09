Messi il trascinatore, Pulido da censura - Top&flop di Barça-Huesca

Risultato finale: Barcellona-Huesca 8-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

TOP

Lionel Messi (Barcellona) - Non è certo una novità. E’ il vero trascinatore di questa squadra, la prende per mano nel momento di massima difficoltà e disegna calcio, strappando applausi alla platea. Suo, inoltre, il gol che rimette in piedi la partita dopo lo svantaggio iniziale. Nella ripresa trova la doppietta personale.

Jordi Alba (Barcellona) - Un treno sulla corsia di sinistra, fa avanti e indietro senza mai tirare il fiato. Una continua spina nel fianco di Miramon e autore di due assist vincenti. Nel finale partecipa alla festa con un diagonale vincente.

Luis Suarez (Barcellona) - Tante giocate intelligenti e tanto movimento senza palla. Trova il gol nel primo tempo, si procura il rigore nel finale e lo trasforma. Gioca con e per la squadra, un punto di riferimento.

FLOP

Jorge Pulido (Huesca) - Parte bene, guida con personalità la difesa insieme ad Etxeita. Poi batte goffamente il proprio portiere e perde la bussola: un errore dietro l’altro.

Luisinho (Huesca) - Perde ogni singolo duello contro Messi e fa una figuraccia quando l’argentino lo mette a sedere al limite dell’area di rigore nell’azione dell’1-1. In perenne affanno.

Damian Musto (Huesca) - L’ex Spezia dovrebbe fare da filtro in mediana, in realtà lo si nota solo ed esclusivamente per falli tattici. Sempre in ritardo, partita da dimenticare.