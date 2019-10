© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da RAC 1, Lionel Messi ha parlato, fra le altre cose, dello sfogo di Gerard Piqué dopo la partita vinta contro il Getafe. Il difensore esortava anche la dirigenza a non destabilizzare l'ambiente, venendo di conseguenza convocato dal presidente Bartomeu per chiarire la situazione: "Non sapevo che avrebbe fatto quelle dichiarazioni. E comunque io non ero nemmeno presente in quella trasferta. Geri (Piqué, ndr) non informa nessuno, men che meno a me. Ciò che ha detto mi ha sorpreso. Ma è da tanti anni qui e sa come vengono gestiti i problemi. Io personalmente non l'avrei fatto perché sarebbe stato ingigantire la vicenda, ma Geri è così. Se l'è sentita, l'ha pensato e l'ha detto. Ma l'importante è che tutti siano nella stessa linea".