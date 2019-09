Leo Messi ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sport. Tema principale la clausola del contratto, in scadenza nel 2021, che gli permette di svincolarsi con un anno di anticipo. Il fuoriclasse ha dichiarato: "Non voglio andarmene, ma voglio un progetto vincente".

su Neymar: "Sarei stato felice se fosse venuto. Sinceramente, non so se il Barcellona ha fatto tutto il possibile per il suo ritorno, però è certo che trattare col PSG non è facile".

Avete chiesto al club l'acquisto di Neymar?: "Non abbiamo mai chiesto il suo acquisto, semplicemente abbiamo dato la nostra opinione".

sul Barcellona attuale: "Non sono dfeluso. Abbiamo una rosa spettacolare che può vincere tutto, anche senza Ney".