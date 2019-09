© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista a Sport, Leo Messi ha parlato del Pallone d'Oro: "Non so chi sia il favorito. Ultimamente si guarda di più ai risultati di squadra, il che non è sbagliato. Si dà molta importanza alla Champions. Altre volte al Mondiale. Non c'è una linea definita per definire il vincitore. Io non mi sono mai sentito favorito o meno, dico solo che i premi individuali sono secondari".