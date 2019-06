Messi papà disperato: "Mio figlio esulta ai gol del Real Madrid"

© foto di J.M.Colomo

In un'intervista rilasciata ieri a TycSports, Lionel Messi ha svelato un curioso aneddoto familiare, che riguarda suo figlio minore, Mateo: "Thiago non si perde una partita e anche Mateo ama il calcio, indossa magliette di ogni squadra. A volte la televisione è accesa e lui esulta per i gol del Real Madrid. Thiago si arrabbia e Mateo continua a festeggiare proprio per infastidirlo. Una volta stavamo giocando in casa e Mateo mi ha detto: 'Tu sei il Barça e io sono il Liverpool, perché ti batterò'. Una scena che si è ripetuta anche dopo la finale persa contro il Valencia in Copa del Rey".