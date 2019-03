© foto di Insidefoto/Image Sport

"Leo Messi potrebbe essere clonato". La rivelazione shock è arrivata da Arcadi Navarro, specialista di genetica e responsabile dell’Archivio Europeo di Genetica, che ha assicurato attraverso Cadena Ser: "Messi potrebbe essere clonato con le tecniche attuali. Sarebbe possibile riuscire a ottenere un essere umano molto simile a Messi, una specie di gemello. Come se fossero nati insieme e uno dei due fosse rimasto congelato per 20-30 anni". Il 'nuovo Messi' erediterebbe il talento genetico dell’attaccante, come si legge su Mundo Deportivo: “Questa persona potrebbe avere le stesse potenzialità di Messi, le sue qualità e le componenti genetiche anche se va detto che Messi è diventato Messi non solo per le sue componenti genetiche ma anche per il suo vissuto, l'educazione ricevuta e i fattori esterni che hanno influito sulla persona”, ha aggiunto.