© foto di J.M.Colomo

Leo Messi si è raccontato nel corso di un’intervista al canale tematico della Liga. Queste alcune considerazioni della Pulce: “Una volta Eto’o mi disse: ‘il giorno che inizierai anche a segnare diventerai…’. Avevo tante occasioni, ma non facevo gol. Poi un giorno ho segnato e hanno iniziato ad entrare tutte. Ma ogni volta che scendo in campo penso al gioco, non al gol. Il record di gol in Liga dopo aver superato Telmo Zarra? Essere il massimo goleadro della Liga è speciale. E’ uno dei record più belli. Le punizioni? Ultimamente ho iniziato a guardare i movimenti del portiere, se fa un passo oppure no, com’è messa la barriera… Si, ora studio di più e ho modificato il modo di calciare il pallone”.