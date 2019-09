© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista a Sport, Leo Messi ha parlato del suo contratto: "La mia idea è restare qui finché il fisico me lo permette. Per il resto, la questione contratto non è una cosa che mi preoccupa né la gestisco personalmente perché ci pensa mio padre col presidente. Io posso solo trasmettere i miei pensieri. Ovviamente voglio vincere. E voglio farlo in questo club. È la mia casa, non ho intenzione di andarmene ma voglio continuare ad essere competitivo e vincere. Migliorare il contratto? Se ne occupa mio padre, ma non abbiamo parlato col Barcellona. Me lo avrebbe detto altrimenti".