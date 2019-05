Messi saluta Xavi: "Ci sei mancato dal primo giorno"

© foto di J.M.Colomo

Xavi Hernandez, leggenda del Barcellona, ha annunciato ieri il suo ritiro a fine stagione. Tra i tanti messaggi d'affetto inviati da esponenti del mondo del calcio, non poteva mancare quello di Leo Messi: "È stato un piacere condividere la stessa maglia con te. Abbiamo trascorso molti anni e abbiamo fatto molte esperienze insieme, e la verità è che ci sei mancato dal primo giorno che hai deciso di andartene, per tutto ciò che ci hai dato in campo e fuori. Sai già che ti auguro il meglio nella nuova fase della tua vita. Sicuramente avrai successo in tutto ciò che proverai a fare. Un forte abbraccio!".