Serata storica per Leo Messi domani in occasione del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Per la sfida contro i gialloneri il fenomeno argentino toccherà le 700 presenze con la maglia del Barcellona, secondo nella classifica all-time del club catalano alle spalle di un altro mito blaugrana come Xavi a quota 767.

Nel celebrare questo traguardo della Pulce il Barcellona sia sul proprio sito sia sui social sciorina alcune delle impressionanti statistiche del Diez come quelle legate ai 612 messi a segno, frutto di 217 reti singole, 125 doppiette, 40 triplette, 5 poker e una cinquina.

Pazzesco anche il palmares di Messi che con il Barcellona ha già conquistato 34 trofei: dieci campionati spagnoli, 8 Supercoppa di Spagna, 6 Coppe di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppa UEFA, 3 Coppe del Mondo per Club.

November 26, 2019