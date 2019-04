© foto di J.M.Colomo

Con la doppietta segnata all'Espanyol, Leo Messi stabilisce un nuovo, ennesimo record: per la decima stagione consecutiva sfonda il muro delle 40 reti stagionali con la maglia del Barcellona. Nemmeno l'acerrimo rivale Cristiano Ronaldo è riuscito a tenere il passo, col portoghese a quota 8 e che in questa stagione è a quota 24. Il record personale della Pulga è nella stagione 2011-12, quando riuscì ad arrivare a quota 73 reti, in 60 partite. Il club lo ha celebrato con un tweet nel quale vengono evidenziate le statistiche. Alla voce 2018-19 sono state assegnate 40 reti, anche se per LaLiga anche il primo gol all'Espanyol, nonostante la palese deviazione di Victor Sanchez. La rete sarà oggetto di discussione anche per quello che riguarda la classifica della Scarpa d'Oro.