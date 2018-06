Messi su Neymar: "Sarei dispiaciuto di vederlo al Real Madrid"

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili...

Lionel Messi , campione del Barcellona e della Nazionale argentina, ha parlato a Mundo Deportivo anche dell'ex compagno di squadra e stella di PSG e Brasile Neymar Jr. : "Mi piacerebbe molto se tornasse nella nostra squadra, ma mi sembra molto complicato. La verità è che non mi piacerebbe se andasse al Real Madrid. E' un giocatore eccezionale e se dovesse tornare in blaugrana sarebbe fantastico ma è difficilissimo che questo accada".

