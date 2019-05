Messico, Herrera rinuncia alla Copa de Oro per ritrovare la condizione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Herrera, centrocampista e capitano del Porto, ha annunciato la sua assenza per la Copa de Oro 2019, il massimo torneo organizzato dalla CONCACAF: "Avverto la necessità di recuperare la mia forma dopo il dispendio fisico e mentale della stagione, dove ho disputato 50 partite ufficiali col mio club. Inoltre, voglio avere la possibilità di definire il mio futuro professionale. Ringrazio tutto il direttivo della Nazionale e i tifosi per la loro comprensione", ha scritto il giocatore sui propri canali social.

Futuro idolo colchoneros - Herrera, in realtà, ha già deciso cosa farà da grande. Il classe 1990, in scadenza di contratto con il club lusitano, approderà a Madrid, sponda Atletico, per unirsi alla squadra di Simeone. Ci avevano provato anche Inter, Roma e Milan, ma alla fine la scelta è caduta sulla Liga.