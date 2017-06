Messico-Russia, le formazioni ufficiali: sfida Chicharito-Smolov

© foto di Image Sport

Queste le formazioni di Messico e Russia in campo alle 17:00 per la terza giornata del Gruppo A della Confederations Cup. Ai centroamericani può bastare un pari per passare il turno, mentre i padroni di casa sono costretti a vincere.

Messico (4-3-3): Ochoa; Araujo, Reyes, Hector Moreno, Layun; Dos Santos, Herrera, Guardado; Vela, Hernandez, Lozano. Allenatore: Osorio.

Russia (5-3-2): Akinfeev; Samedov,, Vasin, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov; Erokhin, Glushakov, Golovin; Bukharov, Smolov. Allenatore: Cherchesov.