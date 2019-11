© foto di Claudio Sottile

Secondo quanto riferito dal Sun sarebbe in corso un derby londinese fra Chelsea e Tottenham per l’attaccante del Metz Habib Diallo, classe ‘95, autore di otto reti in 13 presenze con il club francese. I due club sarebbero pronti ad accontentare la richiesta dei transalpini che chiedono 10 milioni di sterline per il suo cartellino. Sullo sfondo ci sono anche Leicester e Newcastle.