Metz-PSG, le formazioni ufficiali: in porta c'è Bulka al posto di Areola

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Metz-PSG, anticipo serale del venerdì inserito nel calendario della 4^ giornata di Ligue 1. Tante sorprese soprattutto nei parigini, che in porta non schierano Areola, in attesa dell'arrivo di Navas dal Real, rimpiazzato da Bulka. Novità anche a centrocampo, dove trova spazio Adil Aouchiche, classe 2002, a centrocampo. Ecco i due undici ufficiali.

Metz (4-3-3): Oukidja; Centtonze, Sunzu, Boye, Delaine; Cohade, Maiga, Fofana; Boulaya, Diallo, Nguette.

PSG (4-3-3): Bulka; Dagba, Marquinhos, Silva, Bernat; Aouchiche, Gueye, Verratti; Di Maria, Choupo-Moting, Sarabia.