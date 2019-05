Middlesbrough, per la panchina spunta anche il nome di John Terry

Panchina Juve - Contatti costanti per Pochettino. Alternativa Inzaghi

Mauricio Pochettino è il primo obiettivo per la Juventus 2019/20. Dopo la finale di Champions League, che andrà in scena il primo giugno a Madrid tra Liverpool e Tottenham, il manager argentino vorrebbe salutare Londra per tentare una nuova avventura calcistica. Nel suo contratto...