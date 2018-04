Mido: "Salah miglior egiziano della storia. Deve andare al Real Madrid"

L'ex calciatore egiziano Mido, intervistato da King Fut, ha speso bellissime parole per il suo connazionale Mohamed Salah, che in questa stagione sta trascinando il Liverpool a suon di gol e assist: "So che in tanti non saranno d'accordo, ma secondo me Salah è il miglior giocatore della storia del calcio egiziano. Ha una mentalità migliore rispetto alla mia. Futuro? Il Real Madrid lo vuole, sarebbe perfetto nel 4-4-2 dei blancos. Avevo paura che Salah potesse avere dei problemi al Liverpool, invece adesso mi sembra pronto per il prossimo step. E il Real, in tal senso, sarebbe sicuramente il top per lui". Mido, proprio come Salah, ha vestito la maglia dei Faraoni e anche quella della Roma.