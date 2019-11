Predrag Mijatovic, ex calciatore e dirigente del Real Madrid, si è soffermato a parlare di Gareth Bale in un'intervista concesso ad As e, come al solito, non le ha di certo mandate a dire: "Penso che Bale sia un ragazzo molto particolare, una persona strana, anche se non lo conosco personalmente. Pensa innanzitutto al Galles, poi al golf e solo dopo al Real Madrid. Non lo penso io, è quello che fa capire lui con le sue stesse parole e azioni".