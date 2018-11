Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato nel corso di un evento promozionale in Spagna: "Per me il nome dell'anno è senza dubbio quello di Modric. Vincerà lui il Pallone d'Oro. Non vedo nessun altro giocatore del suo livello in questo momento. Ha vissuto un anno fantastico, spettacolare, in tutte le competizioni, sia sul piano individuale che collettivo. Basti pensare che ha vinto la Champions e ha giocato anche la finale della Coppa del Mondo".