L'ex stella del Real Madrid Predrag Mijatovic ha parlato a Gol Television delle chance di successo dei Blancos in campionato: "Vorrei sbagliarmi, ma credo che per il Real Madrid sia complicato raggiungere il Barcellona in campionato visto che i blaugrana hanno un vantaggio importante e giocare con l'obbligo di vincere non è mai semplice, soprattutto in Liga dove ogni squadra può conquistare i 3 punti".