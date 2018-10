Milan-Betis 1-2, Estadio Deportivo esalta gli andalusi: "Ai tuoi piedi"

© foto di Lazzerini

Estadio Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Ai tuoi piedi". Il riferimento è alla città di Siviglia, che ieri in Europa League ha registrato due successi fondamentali per il percorso delle due squadre andaluse. Da una parte il Siviglia ha battuto per 6-0 l'Akhisaspor, dall'altra il Real Betis che ha vinto contro il Milan a San Siro per 2-1. A proposito del successo dei biancoverdi, il quotidiano scrive: "Un trionfo per la storia, in uno stadio mitico, contro la seconda squadra più titolata del Vecchio Continente".