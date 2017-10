Milan, Calabria: "Non è un problema di modulo, dobbiamo risollevarci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Davide Calabria, terzino del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro l'AEK Atene. "Secondo me non è un problema di modulo, non ci gira niente nel modo giusto. Le occasioni le potevamo finalizzare meglio, dobbiamo risollevarci in questo momento di difficoltà tutti insieme. Sicuramente è a favore nostro che i tanti giocatori forti davanti possano migliorare, dopo tre sconfitte e questo pareggio ci viene più difficile provare qualche giocata".