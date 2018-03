Milan, Fassone: "Mi sembra che la squadra sia libera mentalmente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Fassone, ad del Milan, è intervenuto prima del match di Europa League contro l'Arsenal. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Fassone e il Milan ci credono?

"Un conto sono le percentuali, un conto è crederci. Mi sembra che la squadra sia libera mentalmente. Ha rotto il ghiaccio su un palcoscenico importante come questo. Spero che la giochino bene, al 90’ conteremo i gol".

Che momento state vivendo a livello societario?

"All’interno del club c’è molta serenità, io cerco di trasmetterla. Sono molto sereno sotto tutti i punti di vista. Ci sono una serie di voci ma sono ottimista. Il rifinanziamento si farà. I rapporti sono ottimi, anche con Elliot. Il club è gestito bene, guardiamo al futuro con serenità".

L'incontro con la Uefa potrebbe essere una soluzione?

"Può darsi, la Uefa vorrà avere delle rassicurazioni sulla continuità. Io sono convinto di avere in mano gli elementi giusti. Il club sotto questo aspetto non deve temere nulla".

Cosa pensa dell'eventuale prolungamento con Elliot?

"Penso di no, potrebbe essere però un'alternativa. Ci saranno elementi sufficienti per far sì che il Milan abbia la giusta continuità".

Il rinnovo di Gattuso avverrà in tempi brevi?

"No, non esistono traguardi. Ci sono ottimi rapporti. Siamo stati trasparenti e chiari reciprocamente. Le performance che ha fatto sono impressionanti: Rino non deve dimostrare niente. Poi ci sono i tempi da rispettare, ma non in relazione ai risultati. Nel calcio bisogna trovare il momento giusto per parlarne".