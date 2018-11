Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Real Murcia, storico club spagnolo che milita nella terza serie, dopo diversi passaggi di proprietà sta riscontrando una difficile situazione a livello economico-finanziaria. La società per evitare il fallimento ha aperto all’azionariato da parte dei tifosi per chiudere aiuto e non scomparire. C’è stata grande adesione da tutto il mondo perché con 1 euro e 20 si possono acquistare dieci azioni del club. Tra i più convinti a partecipare sono stati i sostenitori della Roma e del Milan, tra i personaggi più noti c’è anche il portiere rossonero Pepe Reina che su Twitter ha annunciato ieri l’acquisto delle azioni del Real Murcia.