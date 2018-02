Milan, Romagnoli: "Stiamo tutti bene, dobbiamo continuare a lavorare"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Ludogorets (0-3 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Questo è il tuo miglior momento?

Questo è un momento molto positivo per tutti, anche per noi difensori. Ora lavoriamo e dobbiamo continuare così".

È cambiata la vostra mentalità?

"Con Gattuso abbiamo fatto un buon lavoro, è un punto di svolta dobbiamo continuare così per giocare al massimo ogni partita".

Siete una delle migliore difese.

"A due io mi trovo benissimo, Leo no ha bisogno. Lui è un fenomeno. Stiamo bene, dobbiamo continuare così".

La tua crescita è ripresa con Gattuso?

"Dopo il primo anno ho avuto troppi infortuni, non mi sono operato al menisco e ho perso tanto tempo. Quando sono rientrato non ero al massimo, oggi mi sento been e devo continuare. Sono giovane, devo crescere".