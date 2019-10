Milner: "Nel sonno parlo in spagnolo, Robertson invece fa i versi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Curiosa intervista di James Milner ai microfoni di The Guardian: "Io e Robertson siamo compagni di stanza e parliamo entrambi nel sonno, perciò abbiamo cominciato a usare un'app per registrarci durante la notte. Abbiamo scoperto che quando dormo parlo in spagnolo. In compenso però lui fa un sacco di rumori, sembra di stare in una fattoria", è il divertente aneddoto raccontato dal centrocampista del Liverpool.