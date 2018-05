Minacce di morte a Karius, la Polizia britannica: "Investigazioni in corso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una tempesta di critiche si è abbattuta su Loris Karius, protagonista in negativo della finale di Kiev. Accuse comprensibili, fin quando però si parla di calcio giocato. Come rivela la BBC, nelle ultime ore il portiere del Liverpool avrebbe ricevuto addirittura delle minacce di morte. Messaggi via social che hanno acceso un campanello d'allarme e sui quali adesso la Polizia britannica sta indagando con attenzione. "Stiamo investigando su messaggi arrivati attraverso le reti sociali che ci sembrano estremamente seri. Tutte le minacce saranno controllate e registrate", ha dichiarato uno dei portavoce delle forze di sicurezza.