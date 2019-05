Minimoto, malati immaginari e diete folli: Celta Vigo, 4 giocatori nei guai

© foto di J.M.Colomo

Il Celta Vigo si prepara ad affrontare l'ultima fatica della stagione, ma l'inizio della settimana decisiva per la permanenza in Liga (sabato al Balaidos arriverà il già retrocesso Rayo Vallecano) non è cominciata nel migliore dei modi a causa di alcuni episodi che hanno visto protagonisti quattro tesserati del club.

Limiti di velocità, malati immaginari e diete folli - Tutto è cominciato lunedì sera, quando la Polizia Municipale ha denunciato Boufal e Boudebouz (entrambi stanno osservando il Ramadan) per aver superato il limite di velocità a bordo di due minimoto, senza avere il permesso di circolare con quei mezzi. Martedì è stata la volta di un recidivo, Emre Mor: il turco ha pubblicato un video in cui corre e poi si lancia nella piscina di casa sua. Normale, se non fosse che il giocatore figura da un mese nella lista degli infortunati per una distorsione alla caviglia. Ieri, invece, hanno suscitato scalpore le dichiarazioni di Pione Sisto sui social network: l'esterno offensivo danese ha confessato di aver tentato di seguire per 21 giorni una dieta a base solo di frutta e di non essere riuscito a completarla perché gli ha ovviamente provocato tanti problemi, soprattutto durante le sedute di allenamento, dove ha accusato debolezza fisica.